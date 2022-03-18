Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов. Об этом говорится в официальном заявлении ведомств.

МИД Эстонии объявил персонами нон грата трех сотрудников российского посольства. Соответствующую ноту вручили главе российской дипмиссии.

«Вице-канцлер по политическим вопросам Рейн Таммсаар подчеркнул, что деятельность этих лиц в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому они должны покинуть Эстонию в течение 72 часов», — говорится в сообщении МИД республики.

В пресс-службе ведомства заявили, что сотрудники посольства занимались подрывом безопасности Эстонии и распространением пропаганды.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич объявил о высылке трех сотрудников посольства России «за деятельность, которая противоречит дипломатическому статусу». Об этом он написал на своей странице в Twitter. Министр добавил, что решение согласовал с Эстонией и Литвой.

МИД Литвы передал российскому послу Алексею Исакову ноту об объявлении персонами нон грата четырех сотрудников дипмиссии. Дипломату объявили, что в течение пяти дней указанные лица должны покинуть территорию страны за деятельность, которая нарушала дипломатический статус.

О высылке 10 российских дипломатов сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. В беседе с ТАСС она заявила, что сотрудников дипмиссии обвинили в деятельности, которая несовместима с их статусом. Митрофанова назвала жест болгарской стороны недружественным и заявила, что ответные меры последуют.