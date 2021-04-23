Латвия и Литва заявили, что высылают российских дипломатов в поддержку Чехии

Глава латвийского Министерства иностранных дел Эдгарс Ринкевичс сообщил в своем Twitter-аккаунте о высылке российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Кроме этого, двух наших дипломатов высылает Литва, написал сайт kp.ru.

«Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», — подчеркнул Ринкевичс.

17 апреля, власти Чехии заявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Россию обвинили в причастности к взрывам в деревне Врбетице в 2014 году. В ответ РФ выслала 20 сотрудников чешского посольства.