Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для самолетов России

Эстония и Латвия присоединилась к списку стран, решивших закрыть небо для российских самолетов. В странах готовят соответствующие предложения.

«Будьте уверены: воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто!» — привела слова латвийского министра юстиции Яниса Борданса в Twitter Новая консервативная партия страны, лидером которой он является.

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас подчеркнул, что Эстония присоединяется к принятой ранее польской инициативе. «Мы готовим предложение к соответствующему решению, после чего планируется закрыть воздушное пространство», — процитировало министра издание Sputnik Meedia.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял решение о закрытии неба страны для РФ уже с 26 февраля. Воздушное пространство Чехии и Болгарии закрываются для России с этой же даты.

Первой на подобный шаг решилась Великобритания. Ее премьер-министр Борис Джонсон сообщил о запрете деятельности «Аэрофлота» в своей стране. В ответ на это Росавиация заявила об ограничении использования неба для британских самолетов.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.