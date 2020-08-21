Латвия и Эстония подготовили санкции против чиновников Белоруссии

Представители двух страны составили список лиц, в отношении которых будут вводиться санкции. Ограничения подразумевают под собой запрет на выдачу им виз.

«Двусторонние действия по введению национальных санкций будут осуществляться в соответствии с процедурами стран до планируемого введения санкций со стороны Евросоюза», — говорится в сообщении МИД Латвии.

При этом в ведомстве отметили, что Белоруссия была и останется важным соседом, а Латвия и Эстония намерены и дальше поддерживать добрососедские отношения с белорусским народом.

Президента Белоруссии выбрали 9 августа. После закрытия избирательных участков начались акции протеста, напомнила «Газета.ru». Позже в республике работники крупнейших промышленных предприятий вышли на забастовки. Сотрудники потребовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов на главный пост страны не признали официальные результаты кампании.