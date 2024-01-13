Мир 13 января 2024, 19:05 Латвия допустила увеличение количества депортируемых россиян вдвое МВД Латвии: число депортируемых россиян может увеличиться вдвое к апрелю Unsplash

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Число россиян, которых планируют депортировать из Латвии, может увеличиться вдвое по сравнению с изначально планируемым количеством. Об этом сообщил портал Baltijas Balss со ссылкой на главу латвийского МВД Рихардса Козловскиса.

Ранее местные власти заявили о намерении выдворить более 1,1 тысячи граждан России, чьи виды на жительство в Латвии перестали действовать 1 сентября из-за новых поправок. Отмечается, что список фамилий может расшириться в начале апреля, когда станет известно, сколько россиян не подадут заявки на получение ВНЖ до 31 марта. По словам Козловскиса, речь будет идти о тех людях, которые не сдали экзамен по латышскому языку со второй попытки и больше не стали ничего предпринимать.

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Ранее Латвия депортировала 82-летнего российского пенсионера, назвав его угрозой безопасности страны. Пожилого мужчину уже встретили на границе, ему помогут власти Псковской области.