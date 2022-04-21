Латвия будет лишать гражданства за поддержку спецоперации на Украине

Жителей Латвии будут лишать гражданства за поддержку спецоперации на Украине. Парламент страны принял поправки в закон о гражданстве во втором и окончательном чтениях.

«Они предусматривают, что гражданства Латвии могут быть лишены лица, поддерживающие военные преступления <…> против другого демократического государства», — предупредили в пресс-службе сейма Латвии.

Данные о нарушителях будут предоставлять органы госбезопасности. При этом на время обжалования решения гражданство возвращаться не будет.

Такое решение парламента — не первый жест русофобии в Латвии. Ранее здесь отменили празднование Дня Победы. Теперь 9 Мая в стране будут вспоминать мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших во время спецоперации. Кроме того, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в соцсетях призвал к денацификации России, на что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила его в снисхождении к восхвалению фашизма.

Тем временем жители Латвии жалуются на поведение украинских беженцев. Одна из волонтеров, работающих с переселенцами, рассказала об их недовольстве условиями размещения и поездках по европейским странам ради пособий. Другая женщина, жительница Риги, пожаловалась на случаи хулиганства и разбоя со стороны приезжих.