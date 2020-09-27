Латвиец Бриедис победил во Всемирной боксерской суперсерии

Выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях латвийский боксер и кикбоксер Майрис Бриедис победил во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг.

Как сообщил ТАСС, в немецком Мюнхене он выиграл по очкам 12-раундовый финальный поединок у кубинца Юньеля Дортикоса. Теперь титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) принадлежит Бриедису.

В послужном списке 35-летнего спортсмена 27 побед, в том числе, 19 нокаутов, и одно поражение.

В активе 34-летнего Дортикоса 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.

Победитель Всемирной боксерской суперсерии получает Кубок Мохаммеда Али и приз на десять миллионов долларов. Общий призовой фонд турнира составляет 50 миллионов долларов.

В 2019 году лучшим боксером ушедшего года по версии WBC (Всемирный боксерский совет) был признан украинец Александр Усик.