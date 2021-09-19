Латинскую Америку предложили объединить по принципу ЕС

Президент Эквадора Гильермо Лассо предложил выстраивать интеграционные процессы между странами Латинской Америки и Карибского бассейна по принципу Евросоюза. Об этом он заявил на открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

Прежде всего, по словам Лассо, необходимо развивать экономическую интеграцию, и только после этого политическую, поскольку тогда страны региона будут иметь общий рынок, который будет позволять «наращивать богатства» и привлекать внимание всего мира, отметил ТАСС.

Эквадорский лидер также призвал глав латиноамериканских стран отказаться от идеологических разногласий, а отношения выстраивать на прагматической основе.

Именно такой подход, как уверен Лассо, позволил его республике добиться успехов в вакцинации против коронавируса, благодаря «успешному сотрудничеству с Китаем, Россией, США и отдельными странами Евросоюза».