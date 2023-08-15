Мир 15 августа 2023, 11:02 Латинская Америка начала формировать новый полюс силы в мире — Шойгу Шойгу: Латинская Америка формирует новый полюс силы в современном мире Unsplash

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Латинская Америка демонстрирует пример отстаивания права на независимое развитие и создает новый полюс силы в мире. На это указал глава Минобороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Формирующийся здесь полюс силы приобретает все большее значение в современном мире», — отметил министр.

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Шойгу заявил, что американская доктрина Монро ограничивает независимость стран Латинской Америки. Развивающиеся многосторонние связи государств региона и активное сотрудничество с независимыми международными организациями открыли неплохие перспективы преодоления этой доктрины, указал глава Минобороны.

Министр также поблагодарил Кубу, Венесуэлу и Никарагуа за поддержку спецоперации. Шойгу предложил поделиться с этими странами опытом адаптации армии к боевым действиям.