Куба захотела начать прием карт «Мир» до конца года | 360°

Мир 04 октября 2022, 04:06 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Куба захотела начать прием карт «Мир» до конца года «Известия»: Куба до конца года планирует подключиться к платежной системе «Мир» Pixabay.com

Читать 360tv в

На Кубе до конца года планируют подключиться к российской платежной системе «Мир», отметили «Известия». Венесуэла также рассматривает возможность сотрудничество с банками России.

В кубинском посольстве в Москве изданию рассказали, что Россия является одним из крупнейших «эмитентов» туристов. Россияне могут находиться на острове без визы до 90 дней, для въезда не требуются прививки и отрицательные результаты ПЦР-теста.

Реклама

Власти Венесуэлы рассматривают возможность внедрения карт «Мир» и анализируют информацию, необходимую для подключения российской платежной системе. Граждане России также могут находиться на территории республики до 90 дней без визы. Между Москвой и Каракасом напрямую летает авиакомпания Conviasa.

Реклама

Мексика тоже рада российским туристам, для въезда достаточно оформить электронное разрешение. При этом на границе могут спросить о цели поездки и выяснить платежеспособность. Для въезда в Чили необходимо предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест с отрицательным результатом.

0 0 0 0 0 0