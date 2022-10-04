Куба захотела начать прием карт «Мир» до конца года | 360°

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Куба захотела начать прием карт «Мир» до конца года

«Известия»: Куба до конца года планирует подключиться к платежной системе «Мир»

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На Кубе до конца года планируют подключиться к российской платежной системе «Мир», отметили «Известия». Венесуэла также рассматривает возможность сотрудничество с банками России.

В кубинском посольстве в Москве изданию рассказали, что Россия является одним из крупнейших «эмитентов» туристов. Россияне могут находиться на острове без визы до 90 дней, для въезда не требуются прививки и отрицательные результаты ПЦР-теста.

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Власти Венесуэлы рассматривают возможность внедрения карт «Мир» и анализируют информацию, необходимую для подключения российской платежной системе. Граждане России также могут находиться на территории республики до 90 дней без визы. Между Москвой и Каракасом напрямую летает авиакомпания Conviasa.

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Мексика тоже рада российским туристам, для въезда достаточно оформить электронное разрешение. При этом на границе могут спросить о цели поездки и выяснить платежеспособность. Для въезда в Чили необходимо предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест с отрицательным результатом.

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