10 января 2024, 17:30
Латиноамериканист Хейфец усмотрел политический подтекст в побегах из тюрем Эквадора
Несколько лидеров банд совершили побег из тюрем в Эквадоре. Президент Даниэль Нобоа ввел режим чрезвычайного положения. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец.
По его словам, подобные происшествия в местах лишения свободы Эквадора случались и раньше, однако на этот раз все выглядит как акция с политическим подтекстом.
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Эксперт считает, что таким образом наркокартели «решили показать, кто тут главный». Хейфец счел логичным шагом привлечение армии к ликвидации последствий конфликта.
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