Ларри Кинг попал в больницу с коронавирусом

По его словам, 87-летний Кинг «ведет упорную борьбу» с заболеванием. Телеведущий проходит лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

В 2017 году Кинг сообщил о борьбе с раком легких. Весной 2019 года он прошел через ангиопластику (открытие заблокированных холестерином коронарных артерий), а в 2020 году перенес инсульт.

По данным Showbiz 411, ведущий болен уже 10 дней, родным не разрешают его навещать.

Ларри Кинг — легендарный телеведущий, достигший пика карьеры во время работы на CNN. Некоторое время его шоу выходило на российском англоязычном телеканале RT America.

Всего он провел более пятидесяти тысяч интервью с разными знаменитостями — политиками, спортсменами, актерами. Кинг — лауреат премии «Эмми» и обладатель десяти наград Cable ACE Awards как лучший интервьюер и за лучший цикл ток-шоу.

В 2020 году Кинг похоронил двоих детей. От сердечного приступа скончался 65-летний сын Эндрю, от рака легких умерла 52-летняя дочь Чайя.