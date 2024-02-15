Мир 15 февраля 2024, 11:57 «Ларчик просто открывается». Пушков объяснил смысл вброса о ЯО России в космосе Пушков: цель вброса о ЯО России в космосе — одобрение помощи Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявления о ядерном оружии России в космосе, которые звучат в США, представляют очередную информационную провокацию, а цель ее — убедить конгресс одобрить законопроект сената о выделении 60 млрд долларов Украине. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В СМИ была сделана „утечка“ о жуткой „новой угрозе“ национальной безопасности США, суть которой, однако, не была раскрыта», — напомнил Пушков.

Реклама

Затем, по его словам, СМИ начали носиться с этим вбросом, как заведенные, пугая публику анонимными источниками, которые говорили о «немедленном и остром характере» этой угрозы.

Но все это было очередной информационной провокацией, каких в политической истории США было немало, заметил сенатор. В этот раз решили заговорить, что Россия якобы готовится «вывести ядерное оружие в космос» с целью сбивать американские спутники.

«Неделю вопль ужаса звучал над Вашингтоном, пока другие источники не заявили, что эта „угроза“ не немедленная, и не острая, так что осталось неясным, есть ли она вообще», — добавил политик.

Он также обратил внимание, что всю эту истерику устроили после визита главы комитета по разведке конгресса в Киев. В связи с этим сенатор предложил, что вброс о ЯО в космосе имел одну цель — убедить конгресс одобрить законопроект сената о выделении 60 миллиардов долларов Украине.

«Так что ларчик просто открывается», — заключил он.