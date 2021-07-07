Лаосский премьер пригласил Мишустина посетить страну

Премьер Лаоса Пханкхам Випхаван пригласил главу российского правительства Михаила Мишустина посетить республику. Об этом сообщил ТАСС.

Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что Випхаван передал свое приглашение во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава внешнеполитического ведомства РФ со своей стороны поздравил лаосского политика с назначением на пост премьер-министра.

«Председатель правительства РФ Мишустин просил передать вам самые теплые приветствия, пожелания успеха и подчеркнул свою готовность работать с вами на благо развития нашего стратегического партнерства», — обозначил Лавров.