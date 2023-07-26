26 июля 2023, 21:38
«Ланцет» назвали одной из главных угроз для ВСУ в ходе контрнаступления
SVT: дроны-камикадзе «Ланцет» стали серьезной проблемой для ВСУ при контрнаступлении
Российские дроны-камикадзе «Ланцет» нового поколения оказались серьезной проблемой для ВСУ в ходе контрнаступления. Об этом рассказал обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT.
«Российский ударный беспилотник „Ланцет“ стал одной из главных угроз для Украины в ходе контрнаступления», — отметил журналист.
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Нурдберг заявил, что российский дрон позволяет наносить удары вглубь территории Украины, где базируются «ценные ракетные и радиолокационные комплексы». Украина не обладает системами противовоздушной обороны, способными сбивать такие беспилотники.
Самая последняя модель «Ланцета» может нести бомбу весом до пяти фунтов (2,27 килограмма — прим. ред.), заявило издание.
Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» показали высокую эффективность работы в зоне проведения СВО. Процент поражения составляет 96%. «Ланцет» применяют не только для «охоты» на технику противника, но и в контрбатарейной борьбе, наступлении и обороне.
Беспилотники
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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