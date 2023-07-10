10 июля 2023, 03:23
«Лакей США». Очередной провал Зеленского раскритиковали во Франции
Французский политик Асселино после нового провала президента Украины назвал его лакеем США
Лидеры стран Латинской Америки разрушили планы «лакея США» президента Украины Владимира Зеленского отказом в посещении саммита ЕС — СЕЛАК. Об этом глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино написал в Twitter.
«Зеленский, конечно, планировал прийти и распить шампанское на этом саммите, в то время как он убивает тысячи украинцев. Его пригласила туда Испания. Однако 33 латиноамериканских лидера отказались видеть этого лакея США, который разоряет 90% планеты», — отметил он.
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Лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна ранее решили заставить Евросоюз аннулировать приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит ЕС — Латинская Америка, который пройдет 17–18 июля.
Перед саммитом главы государств подготовили контрпредложение к проекту текста итоговой декларации, который ранее им направил ЕС. Таким образом, латиноамериканские лидеры пришли к решению «удалить все, касавшееся Украины».
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