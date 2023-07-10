Мир 10 июля 2023, 03:23 «Лакей США». Очередной провал Зеленского раскритиковали во Франции Французский политик Асселино после нового провала президента Украины назвал его лакеем США Официальное интернет-представительство президента Украины

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Лидеры стран Латинской Америки разрушили планы «лакея США» президента Украины Владимира Зеленского отказом в посещении саммита ЕС — СЕЛАК. Об этом глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино написал в Twitter.

«Зеленский, конечно, планировал прийти и распить шампанское на этом саммите, в то время как он убивает тысячи украинцев. Его пригласила туда Испания. Однако 33 латиноамериканских лидера отказались видеть этого лакея США, который разоряет 90% планеты», — отметил он.

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Лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна ранее решили заставить Евросоюз аннулировать приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит ЕС — Латинская Америка, который пройдет 17–18 июля.

Перед саммитом главы государств подготовили контрпредложение к проекту текста итоговой декларации, который ранее им направил ЕС. Таким образом, латиноамериканские лидеры пришли к решению «удалить все, касавшееся Украины».