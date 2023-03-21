Мир 21 марта 2023, 12:08 «Лакей США». Немцев возмутили слова Шольца о необходимости помощи Украине Пользователи Twitter: канцлер ФРГ Шольц должен перестать разжигать конфликт на Украине РИА «Новости»

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Немецких пользователей Twitter возмутило недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что конфликт на Украине может продлиться долго и Запад обязан продолжать поддерживать страну. Немцы заметили, что политик только разжигает конфликт и прогибается под США.

«Олаф начинает говорить как сотрудник Пентагона», — отметил один из комментаторов.

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Другой добавил, что Шольц «повторяет как попугай» сценарий речи, которую ему вручили заранее. Третий задался вопросом, когда же канцлер «прекратит разжигать конфликт».

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А другой обратил внимание на то, что пока Шольц твердит о помощи Украине, банки на Западе «рушатся» с огромной скоростью, и предложил немецким властям подумать об интересах своей страны, «а не поддерживать конфликт» в чужой.

Ранее Германия пообещала Украине продолжать политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку.