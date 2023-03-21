21 марта 2023, 12:08
«Лакей США». Немцев возмутили слова Шольца о необходимости помощи Украине
Пользователи Twitter: канцлер ФРГ Шольц должен перестать разжигать конфликт на Украине
Немецких пользователей Twitter возмутило недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что конфликт на Украине может продлиться долго и Запад обязан продолжать поддерживать страну. Немцы заметили, что политик только разжигает конфликт и прогибается под США.
«Олаф начинает говорить как сотрудник Пентагона», — отметил один из комментаторов.
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Другой добавил, что Шольц «повторяет как попугай» сценарий речи, которую ему вручили заранее. Третий задался вопросом, когда же канцлер «прекратит разжигать конфликт»."Германия сейчас не суверенная нация, а лакей США под руководством поджигателя конфликта Шольца», — подчеркнул еще один пользователь.
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А другой обратил внимание на то, что пока Шольц твердит о помощи Украине, банки на Западе «рушатся» с огромной скоростью, и предложил немецким властям подумать об интересах своей страны, «а не поддерживать конфликт» в чужой.
Ранее Германия пообещала Украине продолжать политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку.
Германия
США
Украина
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