Лайнер Saudi Arabian Airlines экстренно приземлился в Канаде ради спасения ребенка

В аэропорту города Сент-Джонс в Канаде уже ждали медработники, чтобы оказать помощь ребенку. Его состояние не оценивалась как тяжелое.

Авиапассажир умер на рейсе Москва — Фергана Подробнее

Однако, согласно данным местной полиции, он скончался во время его транспортировки в больницу. Врачи для следствия проведут вскрытие для выяснения причины смерти.

Рейс 35 вылетел через некоторое время после переадресации и благополучно приземлился в своем конечном пункте назначения — в Вашингтоне — через три часа.

Ранее СМИ сообщали, что 9 октября на борту самолета, летящего в Хабаровск, за 20 минут до посадки умер трехмесячный ребенок после трех сердечных приступов. Мать летела в Хабаровск для того, чтобы младенцу с врожденным пороком сердца сделали операцию.