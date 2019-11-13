Лайнер Saudi Arabian Airlines экстренно приземлился в Канаде ради спасения ребенка
12 ноября саудовский рейс Boeing 777 следовал из Джедды (Саудовская Аравия) в Вашингтон, когда капитан борта вынужден был совершить экстренную посадку из-за оказания срочной медпомощи двухлетнему ребенку. Об этом сообщило издание News4Trafford.
В аэропорту города Сент-Джонс в Канаде уже ждали медработники, чтобы оказать помощь ребенку. Его состояние не оценивалась как тяжелое.
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Однако, согласно данным местной полиции, он скончался во время его транспортировки в больницу. Врачи для следствия проведут вскрытие для выяснения причины смерти.
Рейс 35 вылетел через некоторое время после переадресации и благополучно приземлился в своем конечном пункте назначения — в Вашингтоне — через три часа.
Ранее СМИ сообщали, что 9 октября на борту самолета, летящего в Хабаровск, за 20 минут до посадки умер трехмесячный ребенок после трех сердечных приступов. Мать летела в Хабаровск для того, чтобы младенцу с врожденным пороком сердца сделали операцию.