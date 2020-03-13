Лайнер с 20 россиянами застрял в Карибском море. На борту гуляет коронавирус

Круизный лайнер Costa Magica не принимает ни один порт. Судно вынуждено болтаться в Карибском море недалеко от берегов Мартиники. Его заблокировали и окружили полицейскими катерами. Лайнер вмещает 2672 туристов и 1027 членов экипажа.

«На лайнере Costa Magica проводятся круизы по Карибскому морю. Судно должно было пришвартоваться в порту Гваделупы, однако власти региона запретили это сделать из-за подозрений на коронавирус у пятерых человек на борту — трех членов экипажа и двух пассажиров. Среди туристов на лайнере находятся и 20 россиян — из Москвы, Петербурга, Ижевска и других городов», — рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Ее слова привел «Интерфакс».

Врачей на лайнер пустили. Они поднялись на борт и взяли у всех анализы. Результаты тестов на коронавирус еще не готовы.

«В связи с нештатной ситуацией россияне пропустили вылет домой. Круизный оператор Costa Cruises пока не дает никакой информации туроператорам о дальнейших планах. Пока компания перевела каждому туристу по 450 евро на депозитную карточку, а также пообещала компенсацию полной стоимости этого круиза при покупке следующего», — добавила Тюрина.

По ее информации, туроператор взял на себя заботы по возвращению всех туристов домой. Авиабилеты точно купит.

Как рассказал позже один из россиян на борту Costa Magica, лайнер болтался в море недалеко от берегов Мартиники. Несколько минут назад судну разрешили причалить, на причале разбили палаточный городок для обследования жителей Мартиники. Остальных ждет карантин, но неизвестно где.

«В порт входит другой лайнер компании Costa, тоже с подозрением на коронавирус», — добавил турист.