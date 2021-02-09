Лаборатория близ Солсбери создала протез пальца для изучения коронавируса

Силиконовый протез пальца создали в британской военной лаборатории Портон-Даун рядом с Солсбери. Протез будут использовать для исследования коронавируса, чтобы выяснить, как долго он может сохраняться на поверхностях, сообщила газета The Times.

Искусственный палец будут прикладывать к поверхностям с коронавирусом, чтобы выяснить, как долго частицы SARS-Cov-2 могут сохраняться после прикосновения. Профессор Тим Аткинс подчеркнул, что результаты этого исследования будут очень важны, поскольку уже доказано, что коронавирус может передаваться в том числе через контакт с поверхностью.

Ученый объяснил, что если инфицированный прикоснется к стене, и после этого другой человек прикоснется сначала к ней, а потом к своему лицу, то он тоже может заразиться. Исследование планируют начать уже в ближайшие недели.

Ранее стало известно об интересе Германии к закупкам российской вакцины от коронавируса. Члены парламента ФРГ подтвердили «360» возможность поставок препарата «Спутник V» в их страну при одобрении со стороны регулятора ЕС.