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    09 февраля 2021, 18:21

    Лаборатория близ Солсбери создала протез пальца для изучения коронавируса

    Александр Блинов

    Силиконовый протез пальца создали в британской военной лаборатории Портон-Даун рядом с Солсбери. Протез будут использовать для исследования коронавируса, чтобы выяснить, как долго он может сохраняться на поверхностях, сообщила газета The Times.

    Лаборатория близ Солсбери создала протез пальца для изучения коронавируса

    Искусственный палец будут прикладывать к поверхностям с коронавирусом, чтобы выяснить, как долго частицы SARS-Cov-2 могут сохраняться после прикосновения. Профессор Тим Аткинс подчеркнул, что результаты этого исследования будут очень важны, поскольку уже доказано, что коронавирус может передаваться в том числе через контакт с поверхностью.

    Ученый объяснил, что если инфицированный прикоснется к стене, и после этого другой человек прикоснется сначала к ней, а потом к своему лицу, то он тоже может заразиться. Исследование планируют начать уже в ближайшие недели.

    Ранее стало известно об интересе Германии к закупкам российской вакцины от коронавируса. Члены парламента ФРГ подтвердили «360» возможность поставок препарата «Спутник V» в их страну при одобрении со стороны регулятора ЕС.