Kyodo: 83-летний японец стал самым старым человеком, который переплыл Тихий океан

Японский мореплаватель Кеничи Хори в одиночку переплыл Тихий океан. Ему 83 года, и он стал самым старым человеком, которые совершил такое путешествие, сообщило агентство Kyodo.

Мужчина стартовал 27 марта в Сан-Франциско на яхте Suntory Mermaid III. Он прошел 8500 километров и 3 июня в 20:23 по московскому времени пришвартовался у берегов канала Кии в Японии.

Для Хори это уже не первая одиночная поездка на такое огромное расстояние. По данным агентства Associated Press, в 1962 японец стал первым в мире человеком, который пересек Тихий океан из Японии до Сан-Франциско.

В 1974 мужчина побывал в кругосветном путешествии. В 1996 году Хори доплыл из Эквадора до берегов Японии. Круиз состоялся на «экологическом судне», сконструированном из пивных банок. Так мужчина хотел привлечь внимание людей к важности сохранения природы.

После этого было еще одно путешествие в 2008 году, маршрут которого начался на Гавайях и завершился в Японии.