Квентин Тарантино впервые стал отцом

Голливудский кинорежиссер Квентин Тарантино и его жена модель и певица Даниэла Пик в первый раз стали родителями.

Как сообщила газета The Jerusalem Post, ребенок родился в Тель-Авиве. СМИ пишут, что это мальчик, имя ребенка по неизвестно.

56-летний Тарантино и 35-летняя Даниэла Пик познакомилась в 2009 году во время выхода культового фильма «Бесславные ублюдки». Но встречаться они начали только в 2016 году, а в следующем обручились.

Официально пара связала себя узами брака в ноябре 2018 года. При этом у каждого до этого не было бывших мужа или жены.

Тарантино какой-то период принципиально не хотел долгих отношений и оставался холостяком, чтобы полностью отдаться киноискусству. Он стал знаменитым после картины «Криминальное чтиво», которая была награждена «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля, и получила «Оскар» и «Золотой глобус». Тарантино срежиссировал такие известные фильмы как «Убить Билла», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка».

Ранее Тарантино рассказал, что стать режиссером ему помог неудачный опыт актерства.