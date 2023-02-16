Мир 16 февраля 2023, 13:21 Квазигражданские объекты США в космосе могут стать целью для ответного удара России МИД допустил ответный удар по квазигражданским объектам США в космосе NASA

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Гражданская космическая инфраструктура, которую используют США и их союзники на Украине, могут стать законной целью для ответного удара России, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Он указал на тенденцию, когда западные страны используют мирные объекты в космосе в иных целях, сообщил ТАСС.

По словам Воронцова, США и их союзники используют компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в военных целях. Эта очень опасно, подчеркнул он.

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Особенно явно тенденция проявилась в ходе событий на Украине, пояснил замглавы департамента МИД.

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Воронцов подчеркнул, что такая деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах.

«Такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — заключил дипломат.