10 марта 2023, 08:51
Квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным семьям
Глава Крыма Аксенов: квартиру Зеленского в Ливадии отдадут многодетным семьям
Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии передадут малообеспеченным или многодетным. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу», — отметил он.
Реклама
По его словам, эта жилплощадь пока не сдается. Пори этом Аксенов предположил, что в эту квартиру могут приезжать родственники Зеленского во время курортного сезона.
Реклама
Также Аксенов сказал, что отъем жилплощади у президента Украины — не основной приоритет властей Крыма.
«Сама цель у нас — это победить их. И мы победим, это без вариантов», — сказал он.
После изъятия квартиры ее планируют передать малообеспеченным или малоимущим семьям. Сроки реализации этой инициативы Аксенов не назвал. Также он не рассказал, как будут выбирать будущих собственников жилья.
Еще в 2021 году глава Крыма хотел подать иск на Зеленского. Поводом был долг за услуги ЖКХ по этой квартире.
Владимир Зеленский
Крым
Реклама
Реклама