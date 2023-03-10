Мир 10 марта 2023, 08:51 Квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным семьям Глава Крыма Аксенов: квартиру Зеленского в Ливадии отдадут многодетным семьям РИА «Новости»

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Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии передадут малообеспеченным или многодетным. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу», — отметил он.

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По его словам, эта жилплощадь пока не сдается. Пори этом Аксенов предположил, что в эту квартиру могут приезжать родственники Зеленского во время курортного сезона.

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Также Аксенов сказал, что отъем жилплощади у президента Украины — не основной приоритет властей Крыма.

«Сама цель у нас — это победить их. И мы победим, это без вариантов», — сказал он.

После изъятия квартиры ее планируют передать малообеспеченным или малоимущим семьям. Сроки реализации этой инициативы Аксенов не назвал. Также он не рассказал, как будут выбирать будущих собственников жилья.

Еще в 2021 году глава Крыма хотел подать иск на Зеленского. Поводом был долг за услуги ЖКХ по этой квартире.