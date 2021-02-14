Квартиру телеведущей в Париже обокрали на 500 тысяч евро

В Париже обокрали квартиру, принадлежащую телеведущей и коллекционеру антиквариата Каролин Маржеридон. Воры унесли деньги, ювелирные изделия, роскошные кожаные вещи на общую сумму не менее 500 тысяч евро, сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, кража произошла в пятницу между 12:20 и 19:30 по местному времени, когда в доме никого не было. Прокуратура начала расследование.

Маржеридон живет в семнадцатом округе Парижа. Она ведет ежедневную программу Affaire Conclue («Дело слелано») на канале France 2.

В этом шоу специалисты дают оценку антиквариату, принесенному владельцами, после чего вещи выставляются на аукцион. Помимо работы на телевидении Маржеридон владеет несколькими антикварными магазинами и организует ярмарки по продаже предметов старины.

Ранее стало известно о краже мощей святой Матроны Московской из монастыря в городе Тихвине Ленинградской области. Вор продал ларец с мощами за 500 рублей. На допросе он заявил, что планировал потратить деньги на еду.