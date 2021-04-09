Глава Пентагона собрался в Израиль, Германию и штаб-квартиру НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин отправится в заокеанское турне. В субботу, 10 апреля, он вылетит в Израиль, затем посетит Германию, Великобританию и штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Остин встретится с министрами обороны «и другими представителям правительств высокого ранга», сообщила пресс-служба Пентагона.

Стороны обсудят международные отношения в сфере обороны, а также обязательства США перед Североатлантическим альянсом, в том числе финансовые.

В Израиле Остин встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в Германии — с главой Минобороны.

В столице Бельгии глава Пентагона обсудит с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, «как Североатлантический союз борется с дестабилизирующим поведением России, растущим Китаем, терроризмом и глобальными проблемами, такими как COVID-19 и изменение климата».

Поездка завершится визитом в Соединенное Королевство.

Ранее официальный представитель Пентагона заявил, что в ближайшие недели США могут отправить военные корабли в Черное море «в знак поддержки Украины».

«Сейчас у России на границе с Украиной максимальное количество войск с 2014 года», — пояснил чиновник.