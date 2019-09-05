Квартиру из 90-х выставили на продажу в Минске
Внимание на объявление обратил портал Onliner.by. Недвижимость в доме № 64 на улице Петра Глебки продают за 56 тысяч долларов, или 3,7 миллиона рублей. На прикрепленных фотографиях виден интерьер жилья: едва ли его меняли последние лет 40. Несмотря на это в квартире чисто, и царит порядок.
Полы в комнатах покрыты коврами, стоят кресла и мебельные стенки, на полках — хрусталь. О 90-х ненавязчиво напоминает двухкассетный магнитофон и телевизор с подставкой. Есть в квартире и велотренажер, а также кухонная техника.
Пользователи оставили под описанием объекта множество комментариев. Большинству из них квартира понравилась: ее назвали уютной и более привлекательной, чем жилье с современным ремонтом.
Оценили в Сети и заметный на снимках магнитофон, предположив, что он японского производства.
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«Если он в рабочем состоянии, ценная штука. Автореверс, 10-полосный эквалайзер, эх. Нам такой Hitachi не смогли купить родители году где-то в 89, очень дорого было (долларов 200, по-моему, очень большие деньги). Я был очень расстроен», — ностальгировали в Сети.
Кто-то заявил, что купил бы жилье при наличии свободных денег «для психологической разгрузки». Но нашлись и те, у кого квартира и обстановка в ней вызвала лишь неприятные ощущения.
«Аж в глазах рябит…» — жаловались в комментариях, добавляя, что в квартире «нет ничего такого» и удивляясь восхищенным отзывам.