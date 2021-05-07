Квартиру американки перевернули с ног на голову. Но преступником оказалась ее собака

Американка пришла домой и подумала, что ее ограбили. Но оказалось, что это ее пес по кличке Бо перевернул квартиру вверх дном, написал «Ридус».

Жительница штата Теннеси Викки Шелтон вернулась домой и увидела, что от ее дивана ничего не осталось, а клочья набивки валялись по всему дому. Первая мысль женщины — ограбление. Однако через несколько минут американка поняла, что мебель уничтожил ее пес.

«Когда я пришла домой и увидела то, что осталось от моего дивана, то подумала об ограблении. Однако затем я увидела нетронутый телевизор и Бо, который сидел посередине комнаты и виновато вилял хвостом», — рассказала Шелтон.

Она убиралась больше двух часов, за это время набралось шесть огромных мусорных пакетов. Поэтому на следующий день женщина закрыла Бо в комнате своего сына. Однако четвероногий питомец смог вырваться на свободу.

«Я включила ему телевизор с успокаивающими звуками, разложила игрушки и надеялась, что он будет вести себя как хороший мальчик. Но когда я вернулась, Бо ждал меня у входной двери. Я сразу поняла, что дело плохо, и не ошиблась. В двери в комнату сына зияла огромная дыра», — рассказала Шелтон.

Американка отвезла пса к ветеринару, так как боялась, что он повредил себе зубы или челюсть. Врачи рассказали, что питомец страдает из-за тревожного расстройства, связанного с разлукой с хозяевами. В таком случае собакам нужно некоторое время, чтобы привыкнуть находиться в одиночестве. Теперь жительница США дает Бо прописанные успокоительные и работает над психологическим состоянием своего питомца.