Квартира Жванецкого в Одессе станет музеем

В Одессе квартиру, где жил и работал писатель Михаил Жванецкий, намерены превратить в музей. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

Речь идет о квартире в доме по улице Старопортофранковской, 133. До старта ремонтных работ там провели фото- и видеофиксацию обстановки, чтобы воспроизвести ее в аутентичном виде.

«Одесский глава города Геннадий Труханов провел выездное совещание, в рамках которого состоялось обсуждение вопросов проведения капитального ремонта квартиры, где жил и работал почетный гражданин Одессы, писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий», — отмечается в сообщении.