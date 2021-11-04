Квартира Кэрри Брэдшоу появилась на Airbnb

Квартира героини сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу появилась на Airbnb. Ее может снять любой желающий.

Квартиру героини популярного американского сериала создали совместно с Airbnb и Warner Bros. Она расположена в Нью-Йорке, стоимость аренды за сутки составляет 23 доллара.

Фанаты сериала по достоинству смогут оценить интерьер квартиры. Дизайнеры постарались передать в ней атмосферу Брэдшоу. В квартире оборудовали знаменитую гардеробную со всеми нарядами журналистки. Важную часть в нем, конечно, заняли дизайнерские туфли. Также на столиках и комодах положили личные вещи Брэдшоу — телефон, подвеску, ноутбук Apple, за которым она писала свои знаменитые колонки.

Актриса, которая играла роль Кэрри Брэдшоу, Сара Джессика Паркер посетила эту квартиру первой. От увиденного она была в восторге, сообщило издание Vanity Fair.

«Размер, слои краски, телефонные линии, загнанные краской в стены и лепнину, радиатор — все это очень похоже на Нью-Йорк. В таких квартирах есть неоспоримое очарование. Кэрри поступила мудро, державшись за это», — сказала Паркер.

В Airbnb сообщили, что бронирование квартиры откроется 8 ноября.