Кузенов-беглецов вернули в тюрьму Рима
Двоюродные братья сбежали из тюрьмы в Италии, но их нашли и вернули за решетку. Перед побегом беглецы оставили записку о скором возвращении, сообщила газета la Repubblica.
Заключенные сбежали из тюрьмы Ребиббья в Риме. Они подпилили решетку камеры напильником и выбрались на свободу по связанным пожарным рукавам. Перед этим двое кузенов оставили записку со словами о скором возвращении. Они угнали машину и попытались скрыться в Пизе, в 340 километрах от Рима.
Побег работники тюрьмы заметили спустя два-три часа. Вскоре полицейские и карабинеры вычислили местонахождение беглецов. Во время задержания обвиненные сопротивлялись и ранили карабинера. Тем не менее братьев задержали и вновь отправили в место отбывания наказания.
Решается вопрос об увеличении срока тюремного заключения на пять лет за побег. Кузены сейчас отбывают срок по статье о мошенничестве до 2029 года, отметил inforeactor.