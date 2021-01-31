Кузена певицы Бейонсе нашли застреленным в квартире

По предварительным данным, в него стреляли. Полиция приехала к нему домой, когда друг сообщил, что не слышал музыканта уже несколько дней.

Рэпер сотрудничал с лейблом Sony Music The Orchard. Также, по информации СМИ, он является двоюродным братом Бейонсе. Сама певица толком не комментировала эту информацию. Также она пока не высказывалась по поводу его убийства.

По неподтвержденным данным, полиция подозревает в убийстве Деруэна Сашу Скар. Сейчас она находится на свободе. В 2019 году она проходила подозреваемой в другом убийстве, в январе ее отпустили под залог.

«Кардоне был одним из тех, кто вставал и сиял ярко, ярче, чем, вы можете себе представить», — рассказал владелец Fyngermade Studio Брайан Митчелл.

Жена музыканта заявила, что подозреваемая действительно могла убить ее мужа. Она уверена, что девушка опасна для общества и призвала всех, кто знает о ее местонахождении, сообщить в полицию, написал Breitbart.