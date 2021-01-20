Кустурица захотел привиться от коронавируса «Спутником V»

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что заинтересован в вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По его мнению, русская вакцина — самая лучшая.

«Я хочу „Спутник V“, потому что это — классическая вакцина. Думаю, что русская вакцина — самая лучшая», — сказал Кустурица в интервью телеканалу «Россия 24».

Сербский режиссер рассказал, что сейчас живет вдали от города и не сталкивается с опасностью заражения коронавирусом, но в случае необходимости он сделает прививку.

До конца января Сербия получит порядка двух миллионов доз вакцин от разных производителей, сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич. Среди них будет и российский препарат «Спутник V». По мнению сербского премьера, завершить «массовую иммунизацию в Сербии» получится до конца первой половины года.

Первую партию российского препарата привезли в Сербию 30 декабря 2020 года, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).