Кустурица принял военных врачей из России у себя в гостях

Российские военные врачи побывали в этнодеревне Дрвенград Эмира Кустурицы. Сербский режиссер лично провел для медиков экскурсию.

«Я думаю, это всегда в сербской истории было хорошо, что русские не когда приехали позже, но всегда приехали. И я очень счастлив, что я могу быть хороший хозяин моим друзьям, которые со мной здесь, и это огромная помощь», — заявил Кустурица на русском языке. Его слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Военные продезинфицировали все постройки на территории культурного объекта. Кустурица построил эту деревню для съемок фильма в 2004 году.

Российские военные медики сейчас помогают Сербии бороться с пандемией коронавируса. В начале апреля Министерство обороны России перебросило личный состав и оборудование в эту европейскую страну. 11 самолетов Ил-76 доставили все необходимое для диагностики заражения и дезинфекции. В Сербию прилетели военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты и восемь врачебно-сестринских бригад.

По последним данным, всего в мире выявили более трех миллионов случаев заражения коронавирусом. Эпицентр пандемии после Китая переместился в Европу, а потом в Соединенные Штаты. В России число инфицированных перевалило за 100 тысяч.