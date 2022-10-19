Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и короля Великобритании Карла III выставили на аукцион | 360°

Мир 19 октября 2022, 19:14 Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и короля Великобритании Карла III выставили на аукцион

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Кусок свадебного торта принцессы Дианы и Карла III, нынешнего короля Великобритании, стал лотом на аукционе Dore and Rees Auctions. Об этом сообщило ИА Nation News.

Десерт был изготовлен 41 год назад. Сохранившийся кусок принадлежал Найджелу Рикеттсону, который присутствовал в качестве гостя на торжестве в честь бракосочетания молодоженов. Мужчина умер в этом году, поэтому торт выставили на аукцион.

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Начальная цена лота равна 339 долларам (это около 21 тысячи рублей). Новый владелец получит его в коробке с инициалами принцессы Дианы и Карла III. Также на ней указана дата их бракосочетания — 29 июля 1981 года.

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Для праздника приготовили 23 разных торта. Предполагается, что сохранившийся кусок был частью центрального пятиярусного десерта.

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