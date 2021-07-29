Кусок торта со свадьбы Дианы и принца Чарльза выставили на аукцион

Необычный лот, которому исполнилось ровно 40 лет, выставили на продажу в Англии за 500 фунтов (примерно 51 тысячу рублей). Им оказался кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза, сообщила «ПолитРоссия».

Этот кусок много лет хранился у бывшей прислуги королевской семьи. Десерт выдавали на свадьбе работникам дворца в знак благодарности за их усилия. Позже его выкупил неизвестный коллекционер для перепродажи аукционеру Доминику Винтеру.

Специалист по оценке королевских памятных вещей Крис Олибри отметил, что это уникальный подарок на память о королевской свадьбе, который очаровывает поклонников королевской семьи по всему миру.

Организаторы аукциона не рекомендуют употреблять его в пищу. За такой долгий срок кондитерское изделие могло испортиться.