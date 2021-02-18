Кусок стены с граффити Бэнкси продали за «шестизначную сумму»

Коллекционер купил кусок кирпичной стены здания в английском Ноттингеме (графство Ноттингемшир) с рисунком уличного художника Бэнкси. По данным «Би-би-си», граффити обошлось покупателю в «шестизначную сумму».

Коллекционера, который приобрел рисунок знаменитого уличного художника, зовут Джон Брандлер. Он заявил, что в ближайшее время представит общественности работу на выставке под открытом небом.

Также Брандлер рассказал, что покупкой рисунка он его спас. По его словам, изображение, вероятно, пострадало бы из-за высокой влажности.

На рисунке Бэнкси изобразил маленькую девочку, которая крутит шину от велосипеда вместо обруча. Граффити было сделано в октябре 2020 года. Частью инсталляции изначально был велосипед без заднего колеса, который был пристегнут цепью к дорожному знаку.

В декабре прошлого года Бэнкси нарисовал новый рисунок. Граффити с чихающей старушкой появились на стене дома в Бристоле. У нарисованной героини вылетели зубные протезы от силы, с которой она чихнула. Авторство работы Бэнкси подтвердил на своей странице в Instagram.