Мир 06 января 2024, 02:41 Кусок Арктики на Рождество. США захотели захватить новые территории Bloomberg: жажда США получить новые территории Арктики является захватом РИА «Новости»

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США заявили о намерении получить новые территории в Арктике. Подобные планы — это ничто иное, как захват, заявил обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг.

«Односторонний захват Америкой около 380 тысяч квадратных миль (984 195 квадратных километров — прим. ред.) морского дна является тревожным предзнаменованием для всего мира», — отметил журналист.

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По словам Деннинга, территории, на которые претендуют американские власти, располагаются преимущественно в Беринговом море. Именно там находится зона увеличивающегося стратегического значения. В сторону этих мест также смотрят Россия и Канада, ведь там есть минералы, необходимые для зеленой энергетики и оборонных потребностей.

Обозреватель отметил, что кусок Арктики, который США подарили себе на Рождество, можно сравнить с совокупной площадью штатов Техас и Нью-Мехико.

Однако Россия в силах ответить на территориальные претензии США в этом регионе. Страна имеет там внушительные военные силы. Например, адаптированные под эти места системы противовоздушной обороны (ПВО) и зенитные комплексы малой дальности.