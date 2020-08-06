Пользователи Twitter раскрыли секрет «живого» куска мяса

Видео с шевелящимся куском мяса на разделочной доске разошлось в Twitter после публикации пользовательницы Yo! Artist. Девушка написала, что ее мама сильно испугалась и отказалась готовить.

Пользователи объяснили, что такое бывает, когда мясо совсем свежее. Один пользователь заявил, что на протяжении многих лет он забивает барана на Курбан-Байрам. И точно знает, что после освежевания мышцы продолжают сокращаться. Это продолжается от двух до трех часов.

Биологи в комментариях рассказали, что так действует реакция между белками миозином и актином. Она возникает из-за еще не испарившейся Аденозинтрифосфорной кислоты, которая их питает. Сам организм уже не существует, но остатки белков продолжают выстраивать связи между собой, что и приводит к сокращению мышечной ткани.

Пользователи отметили, что по такому же принципу происходит с рыбами. Если ее разрезать, то из-за мышечного рефлекса она все равно будет трепыхаться. Испугавшейся мяса маме девушки даже посоветовали сходить на рынок и попросить кого-нибудь из продавцов разделать при ней живую рыбу, чтобы самой убедиться в том, что это вполне обыденный случай.