Мир 12 июня 2023, 16:39 Кусающую людей рыбу обнаружили в Балтийском море YLE: у берегов Финляндии нашли окуня, способного кусать людей Unsplash

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У берегов Финляндии в Балтийском море обнаружили солнечного окуня, который способен кусать людей. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация YLE.

Рыбу заметили в регионе Турку. Самцы солнечного окуня агрессивно защищают места нерестилищ — они способны напасть на проплывающего мимо человека. Однако у этого вида рыб нет больших зубов, поэтому укус похож скорее на пощипывание.

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По словам представителя Института природных ресурсов Финляндии Санны Кунингас, солнечного окуня завезли на юго-запад страны. Сейчас эти рыбы представляют угрозу местной флоре и фауне водоемов.

Россиянин погиб в египетской Хургаде после нападения акулы 8 июня. Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн в беседе с «360» отметил, что справиться с акулой, если морской хищник выбрал человека своей целью, практически невозможно, а инструкции, которые размещены в интернете, рассматривать всерьез не стоит.