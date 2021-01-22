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    22 января 2021, 13:42

    Курц заявил о необходимости усиления мер против коронавируса

    Дарья Морозова

    Канцлер Австрии Себастьан Курц заявил о необходимости усилить меры против коронавируса, чтобы защитить страну от новых штаммов. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала его и предложила усилить пограничный контроль между странами. Курц с ней согласен.

    «Мы поддерживаем предложения Германии по более строгому контролю въезда и требованиям к тестированию, чтобы предотвратить мутацию вируса», — заявил он.