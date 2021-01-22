Курц заявил о необходимости усиления мер против коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала его и предложила усилить пограничный контроль между странами. Курц с ней согласен.

«Мы поддерживаем предложения Германии по более строгому контролю въезда и требованиям к тестированию, чтобы предотвратить мутацию вируса», — заявил он.