Курц заявил о необходимости усиления мер против коронавируса
Канцлер Австрии Себастьан Курц заявил о необходимости усилить меры против коронавируса, чтобы защитить страну от новых штаммов. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала его и предложила усилить пограничный контроль между странами. Курц с ней согласен.
«Мы поддерживаем предложения Германии по более строгому контролю въезда и требованиям к тестированию, чтобы предотвратить мутацию вируса», — заявил он.