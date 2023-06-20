Мир 20 июня 2023, 19:07 Kursiv Media: Казахстан будет ежемесячно поставлять до 100 тысяч тонн нефти в Германию

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Власти Казахстана договорились с Германией о ежемесячных поставках до 100 тысяч тонн нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил сайт Kursiv Media.

Отмечается, что на данный момент рассматривается возможность увеличения потоков нефти до наибольших объемов.

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По данным сайта «Политика сегодня», такое решение было принято во время официального визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Астану.