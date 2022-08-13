Курсантов из ОАЭ исключили из британской военной академии за роскошь

Семерых курсантов из Объединенных Арабских Эмиратов исключили из Королевской военной академии Великобритании в Сандхерсте за неподобающе роскошный образ жизни. Об этом сообщил британский интернет-портал Daily Mail.

Сообщалось, что саудовские королевские студенты дарили дорогие подарки своим инструкторам — автомобили Mercedes и BMW, часы Rolex и путешествия на элитные курорты. Делом даже занялась полиция — ведь как можно иначе назвать такие «подарки», как не взятка. Были даже случаи, когда курсанты голубых кровей просто предлагали деньги ротным, чтобы, например, не стоят в карауле.

Отчисление произвел комендант академии генерал-майор Дункан Кэппс. И его ничуть не смутило, что ОАЭ недавно построили для академии новое общежитие стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов. Как и напряженные отношения между ОАЭ и Великобританией в последнее время.

Инструкторы, принимавшие подарки, получили дисциплинарные взыскания.

Ранее сообщалось, что известный саудовский дипломат умер во время выступления в Египте. Он сказал: «Где бы вы ни были, смерть настигнет вас!» — и упал.