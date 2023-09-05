Мир 05 сентября 2023, 12:18 Курс России на многополярность поддержали на конференции по международной безопасности Шойгу: иностранные министерства обороны поддержали курс РФ на многополярность РИА «Новости»

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Главы оборонных ведомств других стран, присутствовавшие на Московской конференции по международной безопасности в августе, поддержали российский курс на многополярность. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

«Главы иностранных оборонных ведомств выразили поддержку внешнеполитическому курсу России на укрепление многополярности», — подчеркнул Шойгу.

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Также, по его словам, министры изъявили готовность развивать конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией в оборонной сфере.

Сергей Шойгу напомнил, что конференция собрала 800 делегатов из 76 стран и шести международных организаций. В ней приняли участие 26 министров обороны и еще 16 заместителей министров и начальников генштабов.

По оценке главы Минобороны РФ, мероприятие подтвердило высокий авторитет страны на международной арене и в очередной раз продемонстрировало, что все усилия коллективного Запада, направленные на изоляцию России, оказались тщетными.