Курс биткоина превысил $14 тысяч впервые с 2018 года

Стоимость биткоина резко взлетела на сумму в районе 300 долларов. По состоянию на 13:00 за одну единицу этой криптовалюты давали 14 027 долларов. Потом курс так же резко упал до 13 680 долларов. Биткоин дорожал более чем на 5%, пишет «Газета.ru».

В январе 2018 года курс биткоина переживал спад после пика, на котором его стоимость достигала почти 20 тысяч долларов. В октябре 2020 года криптовалюта прибавила почти 25% в стоимости. Это самый большой рост с апреля.

Ранее стало известно, что платежный сервис PayPal позволит своим клиентам хранить биткоины и другую виртуальную валюту в специальном кошельке. На них можно будет покупать товары у 26 миллионов продавцов, которые зарегистрированы в PayPal.