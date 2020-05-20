Курорты Кипра откроют для туристов с 15 июня

Туристы смогут вернуться на Кипр с 15 июня. Государство откроет границы для путешественников, когда будут приняты протоколы с нормами оказания туристических услуг в условия пандемии.

Глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану уточнил агентству CNA сроки начала восстановления туристической отрасли.

«Министерство (туризма — примеч. ред.) готово к открытию Кипра для туризма 15 июня», — указано в материале. К таким выводам пришли на совещании с замглавы ведомства Саввасом Пердиосом.

В министерстве рассчитывают, что восстановят 30% туристического потока и получаемых от туризма доходов от показателей 2019 года.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, Кипр начал постепенно смягчать с 4 мая. В июне–июле должны вернуться к работе аэропорты и гостиницы, что предусмотрено для третьего этапа снятия предпринятых для борьбы с распространением инфекции мер.

Сейчас на Кипре 918 подтвержденных случаев COVID-19. Всего республиканские медики провели 1882 тестов.