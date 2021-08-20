Курорты Египта заявили о почти нулевом уровне коронавируса

Египетские власти ежедневно фиксируют минимальное количество зараженных ковидом в стране. По словам посла Египта в России Ихаба Насра, уровень инфицированных в Египте — один самых низких в мире. Об этом сообщил ТАСС.

«Большим вызовом для нас, как и для всего мира, является пандемия коронавируса. Но мы делаем все, чтобы это не повлияло на отдых туристов, чтобы обеспечить наивысшую степень безопасности для российских туристов, как и для всех других», — процитировал «Взгляд» слова посла.

По его словам, количество заражений в двух провинциях, куда направляются российские туристы, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, практически нулевое. Он отметил, что уровень обеспечения безопасности в египетских аэропортах во многом превосходит уровень других стран. Туристам из России гарантируют «полную безопасность и стабильность».