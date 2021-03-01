Курорт в Турции закроют более чем на год из-за опасности для туристов

В Турции намерены закрыть на 500 дней курортный город Ассос, поскольку его древняя инфраструктура начала представлять опасность и требует проведения ремонтных работ. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, нависающие над городом скалы начали разрушаться. Периодически там образуются камнепады. Кроме того, сейсмическая активность на турецком побережья усугубляет ситуацию. Отмечается, что во время ремонтных работ, которые могут занять около полугода, придется закрыть ряд туристических объектов.

«Мы осознаем опасность. Летом мы не сталкивались с такой опасностью падения камней. Зимой такая опасность существует», — поделились местные жители.