Курорт Боржоми загорелся в Грузии

В Грузии лесные пожары перекинулись на город-курорт Боржоми. Кадры с моментом ЧП опубликовали местные СМИ.

По данным Regnum, спасатели не могут потушить огонь уже третий день — как уточнил начальник пожарно-спасательного управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Давид Сухишвили, ситуацию осложняют жаркая погода и сильный ветер. К работе привлекли до 250 спасателей и три вертолета. Технику и людей мобилизуют и из других регионов. Кроме того, к тушению подключились военные, сообщило издание Ura.ru. Распоряжение о привлечении Сил обороны подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Ситуацию контролируют с помощью дронов.

В некоторых местах огонь подходит к населенным пунктам.