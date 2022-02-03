Курица залезла на территорию Пентагона

Домашняя курица проникла на охраняемую территорию Пентагона. Пернатую нашли сотрудники службы безопасности. Они поймали курицу и передали ее зоозащитникам.

«В понедельник в особо охраняемой зоне на территории Пентагона была задержана курица, что удивило вооруженных до зубов охранников, охраняющих резиденцию военной машины США», — сообщил Gulf News.

Пока неизвестно, как домашней птице удалось незаметно пройти мимо охраны. Курицу уже поймали и передали зоозащитникам.

«Сержант Балаэна благополучно доставил ее в приют, где она останется, пока мы не найдем для нее новый дом» — заявила Лига защиты животных Арлингтона.

Зоозащитники поделились в соцсетях фотографией пойманной курицы. Они также предложили подписчикам придумать имя для пернатой. Некоторые предложили назвать курицу Хенни Пенни в честь персонажа английской народной сказки.

«Полковник Сандерс», — написал еще один пользователь.

Подписчики в шутку предложили не только дать курице имя, но и проверить на наличие жучков. Как уточнило издание The Washington Post, птицу нашли рядом с контрольно-пропускным пунктом Пентагона, чье расположение разглашать запрещено. Курица является представителем породы красный род-айленд.